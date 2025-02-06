Сьогоднішня ціна SHOG (SHOG)

Поточна ціна SHOG (SHOG) сьогодні становить 0.00063108 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.99 USD

- зміна ціни SHOG протягом дня — +2.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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