Ціна SHOG (SHOG)
Поточна ціна SHOG (SHOG) сьогодні становить 0.00063108 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.99 USD
- зміна ціни SHOG протягом дня — +2.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHOG до USD становила $ -0.0002933145.
За останні 60 днів зміна ціни SHOG до USD становила $ -0.0005546459.
За останні 90 днів зміна ціни SHOG до USD становила $ -0.008223414039010336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.14%
|30 днів
|$ -0.0002933145
|-46.47%
|60 днів
|$ -0.0005546459
|-87.88%
|90 днів
|$ -0.008223414039010336
|-92.87%
Останній аналіз цін SHOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+2.14%
-11.72%
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