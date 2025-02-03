Сьогоднішня ціна Shoe404 (SHOE)

Поточна ціна Shoe404 (SHOE) сьогодні становить 1.095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHOE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shoe404:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.13 USD

- зміна ціни Shoe404 протягом дня — -14.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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