Сьогоднішня ціна Shoe (SHOE)

Поточна ціна Shoe (SHOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.29K USD. Ціна SHOE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shoe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76K USD

- зміна ціни Shoe протягом дня — -10.94%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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