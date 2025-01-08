Ціна Shoe (SHOE)
Поточна ціна Shoe (SHOE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.29K USD. Ціна SHOE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shoe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.76K USD
- зміна ціни Shoe протягом дня — -10.94%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shoe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shoe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shoe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shoe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.94%
|30 днів
|$ 0
|-31.65%
|60 днів
|$ 0
|-37.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shoe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-10.94%
+0.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fully decentralized and community driven meme token on Solana network.
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