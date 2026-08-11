Сьогоднішня ціна ShMonad

Поточна ціна ShMonad (SHMON) сьогодні становить $ 0,03500844, зі зміною 0,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHMON до USD становить $ 0,03500844 за SHMON.

ShMonad наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 003 136, з циркуляційною пропозицією у 228,61M SHMON. Протягом останніх 24 годин SHMON торгувався між $ 0,03457792 (мінімум) та $ 0,03696949 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,069732, тоді як історичний мінімум — $ 0,02442519.

У короткостроковій динаміці SHMON змінився на -0,60% за останню годину та на +4,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 491,96.

Ринкова інформація щодо ShMonad (SHMON)

Ринкова капіталізація $ 8,00M$ 8,00M $ 8,00M Обсяг (за 24 год) $ 491,96$ 491,96 $ 491,96 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,00M$ 8,00M $ 8,00M Циркуляційне постачання 228,61M 228,61M 228,61M Загальна пропозиція 228 605 900,4163998 228 605 900,4163998 228 605 900,4163998

Поточна ринкова капіталізація ShMonad — $ 8,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 491,96. Циркуляційна пропозиція SHMON — 228,61M, зі загальною пропозицією 228605900.4163998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,00M.