Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +1,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,80%

Актуальна ціна shiyo (SHIYO) становить --. За останні 24 години SHIYO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHIYO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHIYO змінився на +0,15% за останню годину, +1,87% за 24 години та на +3,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова капіталізація $ 24,11K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,11K Циркуляційне постачання 999,48M Загальна пропозиція 999 477 983,056618

Поточна ринкова капіталізація shiyo — $ 24,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIYO — 999,48M, зі загальною пропозицією 999477983.056618. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,11K.