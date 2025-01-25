Ціна Shiva Inu (SHIV)
Поточна ціна Shiva Inu (SHIV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shiva Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.36K USD
- зміна ціни Shiva Inu протягом дня — -4.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiva Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiva Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shiva Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shiva Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.33%
|30 днів
|$ 0
|-15.53%
|60 днів
|$ 0
|+116.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shiva Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.53%
-4.33%
-28.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Not SHIBA INU but the reversed one the darker and cooler version. SHIVA INU Step into a world where power shifts and dominance reigns as Shiva takes control of the city. Explore our website and follow the captivating road map that leads to an epic showdown, where the fate of the city hangs in the balance. Brace yourself for an exhilarating journey of suspense, intrigue, and a battle for ultimate supremacy. Shiva inu, where we delve into the captivating story of Shiva’s takeover of the city and the thrilling journey that awaits. Join us as we embark on a road map filled with twists, turns, and the ultimate battle for supremacy.
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