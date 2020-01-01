Токеноміка Shitcoin on TON (SHIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Shitcoin on TON (SHIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shitcoin on TON (SHIT) Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose. Офіційний вебсайт: https://tonshitcoin.xyz/ Whitepaper: https://tonshitcoin.xyz/ Купити SHIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shitcoin on TON (SHIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shitcoin on TON (SHIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,50K $ 64,50K $ 64,50K Загальна пропозиція: $ 72,30M $ 72,30M $ 72,30M Циркуляційна пропозиція: $ 72,30M $ 72,30M $ 72,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,50K $ 64,50K $ 64,50K Історичний максимум: $ 0,052987 $ 0,052987 $ 0,052987 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00089205 $ 0,00089205 $ 0,00089205 Дізнайтеся більше про ціну Shitcoin on TON (SHIT)

Токеноміка Shitcoin on TON (SHIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shitcoin on TON (SHIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIT, досліджуйте ціну токена SHIT в реальному часі!

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