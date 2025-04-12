Сьогоднішня ціна Shitcoin on TON (SHIT)

Поточна ціна Shitcoin on TON (SHIT) сьогодні становить 0.00132081 USD з ринковою капіталізацією $ 95.49K USD. Ціна SHIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shitcoin on TON:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shitcoin on TON протягом дня — +4.28%

- циркуляційна пропозиція – 72.30M USD

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