Ціна Shitcoin on TON (SHIT)
Поточна ціна Shitcoin on TON (SHIT) сьогодні становить 0.00132081 USD з ринковою капіталізацією $ 95.49K USD. Ціна SHIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shitcoin on TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shitcoin on TON протягом дня — +4.28%
- циркуляційна пропозиція – 72.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shitcoin on TON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shitcoin on TON до USD становила $ -0.0002809823.
За останні 60 днів зміна ціни Shitcoin on TON до USD становила $ -0.0007948604.
За останні 90 днів зміна ціни Shitcoin on TON до USD становила $ -0.002851202609614205.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.28%
|30 днів
|$ -0.0002809823
|-21.27%
|60 днів
|$ -0.0007948604
|-60.17%
|90 днів
|$ -0.002851202609614205
|-68.34%
Останній аналіз цін Shitcoin on TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.95%
+4.28%
-16.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.
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