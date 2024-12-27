Сьогоднішня ціна Shitcats (SHATS)

Поточна ціна Shitcats (SHATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна SHATS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shitcats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.07K USD

- зміна ціни Shitcats протягом дня — -2.11%

- циркуляційна пропозиція – 271.52T USD

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