Ціна Shitcats (SHATS)
Поточна ціна Shitcats (SHATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна SHATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shitcats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.07K USD
- зміна ціни Shitcats протягом дня — -2.11%
- циркуляційна пропозиція – 271.52T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shitcats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shitcats до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shitcats до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shitcats до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.11%
|30 днів
|$ 0
|+342.84%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shitcats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-2.11%
-17.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration.
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