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Поточна ціна Shit Piss Skin Can сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPSC становить 137 804 USD. Відстежуйте оновлення цін SPSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Shit Piss Skin Can сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPSC становить 137 804 USD. Відстежуйте оновлення цін SPSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Shit Piss Skin Can (SPSC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPSC до USD:

$0,00013783
$0,00013783$0,00013783
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Shit Piss Skin Can (SPSC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:47:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Shit Piss Skin Can

Поточна ціна Shit Piss Skin Can (SPSC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPSC до USD становить $ 0 за SPSC.

Shit Piss Skin Can наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 137 804, з циркуляційною пропозицією у 999,86M SPSC. Протягом останніх 24 годин SPSC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01662425, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPSC змінився на -0,00% за останню годину та на +1,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,03K.

Ринкова інформація щодо Shit Piss Skin Can (SPSC)

$ 137,80K
$ 137,80K$ 137,80K

$ 27,03K
$ 27,03K$ 27,03K

$ 137,80K
$ 137,80K$ 137,80K

999,86M
999,86M 999,86M

999 856 357,031034
999 856 357,031034 999 856 357,031034

Поточна ринкова капіталізація Shit Piss Skin Can — $ 137,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,03K. Циркуляційна пропозиція SPSC — 999,86M, зі загальною пропозицією 999856357.031034. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137,80K.

Історія ціни Shit Piss Skin Can у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01662425
$ 0,01662425$ 0,01662425

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+0,02%

+1,53%

+1,53%

Історія ціни Shit Piss Skin Can (SPSC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shit Piss Skin Can до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shit Piss Skin Can до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shit Piss Skin Can до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shit Piss Skin Can до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,02%
30 днів$ 0-21,36%
60 днів$ 0-61,70%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Shit Piss Skin Can

Прогноз ціни Shit Piss Skin Can (SPSC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPSC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Shit Piss Skin Can (SPSC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Shit Piss Skin Can потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Shit Piss Skin Can у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPSC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Shit Piss Skin Can.

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Ресурс Shit Piss Skin Can (SPSC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

Про Shit Piss Skin Can

Яка зараз ринкова ціна SPSC?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на 0.01% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Shit Piss Skin Can на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, SPSC демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для SPSC?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- SPSC. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Shit Piss Skin Can?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність SPSC на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре SPSC інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Shit Piss Skin Can

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:47:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Shit Piss Skin Can (SPSC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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