Сьогоднішня ціна Shit Piss Skin Can

Поточна ціна Shit Piss Skin Can (SPSC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPSC до USD становить $ 0 за SPSC.

Shit Piss Skin Can наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 137 804, з циркуляційною пропозицією у 999,86M SPSC. Протягом останніх 24 годин SPSC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01662425, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPSC змінився на -0,00% за останню годину та на +1,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,03K.

Ринкова інформація щодо Shit Piss Skin Can (SPSC)

Ринкова капіталізація $ 137,80K$ 137,80K $ 137,80K Обсяг (за 24 год) $ 27,03K$ 27,03K $ 27,03K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 137,80K$ 137,80K $ 137,80K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 856 357,031034 999 856 357,031034 999 856 357,031034

Поточна ринкова капіталізація Shit Piss Skin Can — $ 137,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,03K. Циркуляційна пропозиція SPSC — 999,86M, зі загальною пропозицією 999856357.031034. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137,80K.