Сьогоднішня ціна Shisha Coin (SHISHA)

Поточна ціна Shisha Coin (SHISHA) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHISHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shisha Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22K USD

- зміна ціни Shisha Coin протягом дня — -0.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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