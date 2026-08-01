Сьогоднішня ціна SHISA

Поточна ціна SHISA (SHISA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHISA до USD становить $ 0 за SHISA.

SHISA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 339, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SHISA. Протягом останніх 24 годин SHISA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00147508, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHISA змінився на -0,52% за останню годину та на +26,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SHISA (SHISA)

Ринкова капіталізація $ 41,34K$ 41,34K $ 41,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,34K$ 41,34K $ 41,34K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SHISA — $ 41,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHISA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,34K.