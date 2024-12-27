Ціна Shirtum (SHI)
Поточна ціна Shirtum (SHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.80K USD. Ціна SHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shirtum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.17K USD
- зміна ціни Shirtum протягом дня — +1.74%
- циркуляційна пропозиція – 234.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shirtum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shirtum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shirtum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shirtum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.74%
|30 днів
|$ 0
|+1.15%
|60 днів
|$ 0
|-12.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shirtum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+1.74%
+2.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shirtum is a global marketplace of digital assets, for Players to share their stories with fans and invite them to join in collecting digital sports memorabilia directly from their idols. Our mission is to empower sports athletes as creators and build a direct connection between them and their fans. We create, together with the athlete, exclusive content in which they explain the stories behind the most relevant moments of their careers. Then, we embed that content into our NFTs and build a marketplace where both crypto and FIAT users can collect and trade those NFTs as they learn more about their favorite players Users will also be able to collect and exchange limited edition tokens linked to each piece of memorabilia in personalized galleries for users through the platform. Shirtum will generate a direct connection between Players and thousands of fans, much stronger than a mere image transaction and significantly improving the current value proposition of collecting in the sports world.
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