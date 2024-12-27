Сьогоднішня ціна Shirtum (SHI)

Поточна ціна Shirtum (SHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.80K USD. Ціна SHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shirtum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.17K USD

- зміна ціни Shirtum протягом дня — +1.74%

- циркуляційна пропозиція – 234.19M USD

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