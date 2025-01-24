Ціна Shiro the FrogDog (FROGDOG)
Поточна ціна Shiro the FrogDog (FROGDOG) сьогодні становить 0.00002943 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROGDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shiro the FrogDog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.68 USD
- зміна ціни Shiro the FrogDog протягом дня — +5.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shiro the FrogDog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shiro the FrogDog до USD становила $ +0.0000045963.
За останні 60 днів зміна ціни Shiro the FrogDog до USD становила $ -0.0000157541.
За останні 90 днів зміна ціни Shiro the FrogDog до USD становила $ -0.000004649903154418925.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.68%
|30 днів
|$ +0.0000045963
|+15.62%
|60 днів
|$ -0.0000157541
|-53.53%
|90 днів
|$ -0.000004649903154418925
|-13.64%
Останній аналіз цін Shiro the FrogDog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+5.68%
+13.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
My name is Shiro, and I am your daily dose of cuteness!
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