Сьогоднішня ціна Shiro the FrogDog (FROGDOG)

Поточна ціна Shiro the FrogDog (FROGDOG) сьогодні становить 0.00002943 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROGDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shiro the FrogDog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.68 USD

- зміна ціни Shiro the FrogDog протягом дня — +5.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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