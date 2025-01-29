Ціна Shira Cat (CATSHIRA)
Поточна ціна Shira Cat (CATSHIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATSHIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shira Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни Shira Cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shira Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shira Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shira Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shira Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+1.39%
|60 днів
|$ 0
|-1.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shira Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shira Cat is a meme driven coin issued on the binance smart chain,that follows the example of other successful Shiba coins like Shiba inu, Floki inu. we also are planning on reaching a value of 100 million Marketcap The core of Shira Cat is to bring competitive player vs player(pvp) gamers to the crypto community Due to the crypto gaming scene being dominated by [ Pay To Win] and [ Pay To Earn] Games. Shira Cat is unique in the sense that we’ve designed the project in such a way that’s its both. Rewarding and fun so that you will wager your coins and increase your holdings of the coin. While at the same time having fun, We will be supporting NFTs at launch.with the ability to buy,sell and trade within the game’s marketplace. We offer NO [pay to earn] or [pay to advance] microtransaction. the playfield is leveled for all game’s participants.
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