Ціна Shinjiru Inu (SHINJI)
Поточна ціна Shinjiru Inu (SHINJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHINJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shinjiru Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.04 USD
- зміна ціни Shinjiru Inu протягом дня — -17.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SHINJI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHINJI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shinjiru Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shinjiru Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shinjiru Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shinjiru Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.26%
|30 днів
|$ 0
|-50.14%
|60 днів
|$ 0
|-54.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shinjiru Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
-17.26%
-16.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHINJI is a token on the Binance Smart Chain that never stops growing through TRUE deflationary techniques and further income generation for its ecosystem. PROJECT & ECOSYSTEM One of the main issues cryptocurrency projects face is the lack of continuous volume. This problem dampens marketing and development during low-volume days/weeks or even months. Shinjiru Inu solves this by hedging a portion of the marketing wallet into Yield bearing assets to generate additional income that can be used to develop further, Market, and in the future, reward holders with BSC through Shinjiru. long Term vision is to dominate the metaverse ecosystem (Shinjiverse). We plan to have Land in the various ecosystems on Binance Smart Chain and other blockchains, Develop unique experiences, and generate revenue from advertising on said lands.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHINJI до AUD
A$--
|1 SHINJI до GBP
￡--
|1 SHINJI до EUR
€--
|1 SHINJI до USD
$--
|1 SHINJI до MYR
RM--
|1 SHINJI до TRY
₺--
|1 SHINJI до JPY
¥--
|1 SHINJI до RUB
₽--
|1 SHINJI до INR
₹--
|1 SHINJI до IDR
Rp--
|1 SHINJI до PHP
₱--
|1 SHINJI до EGP
￡E.--
|1 SHINJI до BRL
R$--
|1 SHINJI до CAD
C$--
|1 SHINJI до BDT
৳--
|1 SHINJI до NGN
₦--
|1 SHINJI до UAH
₴--
|1 SHINJI до VES
Bs--
|1 SHINJI до PKR
Rs--
|1 SHINJI до KZT
₸--
|1 SHINJI до THB
฿--
|1 SHINJI до TWD
NT$--
|1 SHINJI до CHF
Fr--
|1 SHINJI до HKD
HK$--
|1 SHINJI до MAD
.د.م--