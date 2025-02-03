Сьогоднішня ціна Shinjiru Inu (SHINJI)

Поточна ціна Shinjiru Inu (SHINJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHINJI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shinjiru Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.04 USD

- зміна ціни Shinjiru Inu протягом дня — -17.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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