Сьогоднішня ціна Shinji (SHNJ)

Поточна ціна Shinji (SHNJ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.35K USD. Ціна SHNJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shinji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.03 USD

- зміна ціни Shinji протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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