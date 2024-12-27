Ціна Shina Inu (SHI)
Поточна ціна Shina Inu (SHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.38M USD. Ціна SHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shina Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.40K USD
- зміна ціни Shina Inu протягом дня — -1.95%
- циркуляційна пропозиція – 14.01T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shina Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shina Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shina Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shina Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.95%
|30 днів
|$ 0
|-15.75%
|60 днів
|$ 0
|+26.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shina Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-1.95%
+6.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Shina Inu is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. Its mission is to give back to the crypto community, give to charity, and win the heart of the greatest token of all time, Shiba Inu! Shina Token is a very fun meme token project that has sold many rare and beautiful NFTs. NFT sales are used to support the team and provide upcoming features such as exclusive access to events and rewards that will soon be announced."
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