Сьогоднішня ціна Shina Inu (SHI)

Поточна ціна Shina Inu (SHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.38M USD. Ціна SHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shina Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.40K USD

- зміна ціни Shina Inu протягом дня — -1.95%

- циркуляційна пропозиція – 14.01T USD

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