Сьогоднішня ціна Shimmer (SMR)

Поточна ціна Shimmer (SMR) сьогодні становить 0,00018947 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shimmer:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shimmer протягом дня — +4,28%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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