Інформація щодо ціни SHILLGUY (SHILL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00450327$ 0,00450327 $ 0,00450327 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -11,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,49%

Актуальна ціна SHILLGUY (SHILL) становить --. За останні 24 години SHILL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHILL становить $ 0,00450327, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHILL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -11,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SHILLGUY (SHILL)

Ринкова капіталізація $ 16,93K$ 16,93K $ 16,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,93K$ 16,93K $ 16,93K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 652 513,709558 999 652 513,709558 999 652 513,709558

Поточна ринкова капіталізація SHILLGUY — $ 16,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHILL — 999,65M, зі загальною пропозицією 999652513.709558. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,93K.