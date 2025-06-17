Сьогоднішня ціна Shill Bill (BILL)

Поточна ціна Shill Bill (BILL) сьогодні становить 0,00002896 USD з ринковою капіталізацією $ 28,99K USD. Ціна BILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shill Bill:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shill Bill протягом дня — -22,43%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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