Ціна Shill Bill (BILL)
Поточна ціна Shill Bill (BILL) сьогодні становить 0,00002896 USD з ринковою капіталізацією $ 28,99K USD. Ціна BILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shill Bill:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shill Bill протягом дня — -22,43%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shill Bill до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shill Bill до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shill Bill до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shill Bill до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22,43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shill Bill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,92%
-22,43%
-99,15%
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