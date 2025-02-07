Сьогоднішня ціна Shikoku Inu (SHIKO)

Поточна ціна Shikoku Inu (SHIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shikoku Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56 USD

- зміна ціни Shikoku Inu протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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