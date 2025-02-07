Ціна Shikoku Inu (SHIKO)
Поточна ціна Shikoku Inu (SHIKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shikoku Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56 USD
- зміна ціни Shikoku Inu протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shikoku Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shikoku Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shikoku Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shikoku Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.06%
|30 днів
|$ 0
|-16.33%
|60 днів
|$ 0
|-20.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shikoku Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.06%
-10.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIKO is a 100% community-driven decentralized utility token. It first introduced an automated liquidity system that facilitates swaps and rewards its holders on every transaction. Next, our SHIKO ecosystem will aim to better the crypto world and increase trading efficiency.
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