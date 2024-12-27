Сьогоднішня ціна Shikoku (SHIK)

Поточна ціна Shikoku (SHIK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна SHIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shikoku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.83K USD

- зміна ціни Shikoku протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 945.92T USD

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