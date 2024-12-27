Ціна Shikoku (SHIK)
Поточна ціна Shikoku (SHIK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.65M USD. Ціна SHIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shikoku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.83K USD
- зміна ціни Shikoku протягом дня — -0.61%
- циркуляційна пропозиція – 945.92T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shikoku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shikoku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shikoku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shikoku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.61%
|30 днів
|$ 0
|+24.45%
|60 днів
|$ 0
|+77.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shikoku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-0.61%
-6.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.
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