Сьогоднішня ціна Shih Tzu (SHIH)

Поточна ціна Shih Tzu (SHIH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 615.08K USD. Ціна SHIH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shih Tzu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.97 USD

- зміна ціни Shih Tzu протягом дня — +0.89%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD

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