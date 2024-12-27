Ціна Shih Tzu (SHIH)
Поточна ціна Shih Tzu (SHIH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 615.08K USD. Ціна SHIH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shih Tzu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 200.97 USD
- зміна ціни Shih Tzu протягом дня — +0.89%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
Отримуйте оновлення цін SHIH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHIH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shih Tzu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shih Tzu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shih Tzu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shih Tzu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.89%
|30 днів
|$ 0
|-12.52%
|60 днів
|$ 0
|+10.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shih Tzu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
+0.89%
-60.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHIH до AUD
A$--
|1 SHIH до GBP
￡--
|1 SHIH до EUR
€--
|1 SHIH до USD
$--
|1 SHIH до MYR
RM--
|1 SHIH до TRY
₺--
|1 SHIH до JPY
¥--
|1 SHIH до RUB
₽--
|1 SHIH до INR
₹--
|1 SHIH до IDR
Rp--
|1 SHIH до PHP
₱--
|1 SHIH до EGP
￡E.--
|1 SHIH до BRL
R$--
|1 SHIH до CAD
C$--
|1 SHIH до BDT
৳--
|1 SHIH до NGN
₦--
|1 SHIH до UAH
₴--
|1 SHIH до VES
Bs--
|1 SHIH до PKR
Rs--
|1 SHIH до KZT
₸--
|1 SHIH до THB
฿--
|1 SHIH до TWD
NT$--
|1 SHIH до CHF
Fr--
|1 SHIH до HKD
HK$--
|1 SHIH до MAD
.د.م--