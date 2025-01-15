Ціна Shifu (SHIFU)
Поточна ціна Shifu (SHIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.03M USD. Ціна SHIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shifu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.59K USD
- зміна ціни Shifu протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 87.19B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shifu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shifu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shifu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shifu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shifu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.20%
+0.73%
+4.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SHIFU. A memecoin by Shiba Inu and Imaginary Ones. The memecoin world has lost its way. Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.
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