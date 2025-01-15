Сьогоднішня ціна Shifu (SHIFU)

Поточна ціна Shifu (SHIFU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.03M USD. Ціна SHIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shifu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.59K USD

- зміна ціни Shifu протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 87.19B USD

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