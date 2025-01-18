Сьогоднішня ціна Shift AI (SHIFT)

Поточна ціна Shift AI (SHIFT) сьогодні становить 0.00286324 USD з ринковою капіталізацією $ 2.86M USD. Ціна SHIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shift AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33M USD

- зміна ціни Shift AI протягом дня — -46.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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