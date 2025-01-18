Ціна Shift AI (SHIFT)
Поточна ціна Shift AI (SHIFT) сьогодні становить 0.00286324 USD з ринковою капіталізацією $ 2.86M USD. Ціна SHIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shift AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33M USD
- зміна ціни Shift AI протягом дня — -46.84%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shift AI до USD становила $ -0.002523171365823859.
За останні 30 днів зміна ціни Shift AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shift AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shift AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002523171365823859
|-46.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shift AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.50%
-46.84%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.
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