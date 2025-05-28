Ціна Shido DEX (SHDX)
Поточна ціна Shido DEX (SHDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,77K USD. Ціна SHDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shido DEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Shido DEX протягом дня — +36,87%
- циркуляційна пропозиція – 4,12B USD
Отримуйте оновлення цін SHDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shido DEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shido DEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shido DEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shido DEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+36,87%
|30 днів
|$ 0
|-0,46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shido DEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
+36,87%
+67,41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHDX до VND
₫--
|1 SHDX до AUD
A$--
|1 SHDX до GBP
￡--
|1 SHDX до EUR
€--
|1 SHDX до USD
$--
|1 SHDX до MYR
RM--
|1 SHDX до TRY
₺--
|1 SHDX до JPY
¥--
|1 SHDX до RUB
₽--
|1 SHDX до INR
₹--
|1 SHDX до IDR
Rp--
|1 SHDX до KRW
₩--
|1 SHDX до PHP
₱--
|1 SHDX до EGP
￡E.--
|1 SHDX до BRL
R$--
|1 SHDX до CAD
C$--
|1 SHDX до BDT
৳--
|1 SHDX до NGN
₦--
|1 SHDX до UAH
₴--
|1 SHDX до VES
Bs--
|1 SHDX до PKR
Rs--
|1 SHDX до KZT
₸--
|1 SHDX до THB
฿--
|1 SHDX до TWD
NT$--
|1 SHDX до AED
د.إ--
|1 SHDX до CHF
Fr--
|1 SHDX до HKD
HK$--
|1 SHDX до MAD
.د.م--
|1 SHDX до MXN
$--