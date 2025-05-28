Сьогоднішня ціна Shido DEX (SHDX)

Поточна ціна Shido DEX (SHDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,77K USD. Ціна SHDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shido DEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Shido DEX протягом дня — +36,87%

- циркуляційна пропозиція – 4,12B USD

Отримуйте оновлення цін SHDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHDX.