Сьогоднішня ціна Shibussy (SHIBUSSY)

Поточна ціна Shibussy (SHIBUSSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна SHIBUSSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibussy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.42K USD

- зміна ціни Shibussy протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 46.93B USD

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