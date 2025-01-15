Ціна Shibussy (SHIBUSSY)
Поточна ціна Shibussy (SHIBUSSY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.40M USD. Ціна SHIBUSSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibussy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.42K USD
- зміна ціни Shibussy протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 46.93B USD
Отримуйте оновлення цін SHIBUSSY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHIBUSSY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibussy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibussy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibussy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibussy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibussy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.81%
+1.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHIBUSSY до AUD
A$--
|1 SHIBUSSY до GBP
￡--
|1 SHIBUSSY до EUR
€--
|1 SHIBUSSY до USD
$--
|1 SHIBUSSY до MYR
RM--
|1 SHIBUSSY до TRY
₺--
|1 SHIBUSSY до JPY
¥--
|1 SHIBUSSY до RUB
₽--
|1 SHIBUSSY до INR
₹--
|1 SHIBUSSY до IDR
Rp--
|1 SHIBUSSY до PHP
₱--
|1 SHIBUSSY до EGP
￡E.--
|1 SHIBUSSY до BRL
R$--
|1 SHIBUSSY до CAD
C$--
|1 SHIBUSSY до BDT
৳--
|1 SHIBUSSY до NGN
₦--
|1 SHIBUSSY до UAH
₴--
|1 SHIBUSSY до VES
Bs--
|1 SHIBUSSY до PKR
Rs--
|1 SHIBUSSY до KZT
₸--
|1 SHIBUSSY до THB
฿--
|1 SHIBUSSY до TWD
NT$--
|1 SHIBUSSY до CHF
Fr--
|1 SHIBUSSY до HKD
HK$--
|1 SHIBUSSY до MAD
.د.م--