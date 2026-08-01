Що таке Doge Mascot Shibu?

Цей проект підтримує художниця та авторка Neiro і Kabosu Fantoumi. Її мистецтво — це її життя, і вона ділиться ним, створюючи дитячі книжки з використанням нашої відомої монети, таких як Neiro, Kobosu і Doge. Вона розповсюджує радість через свої книжки дітям по всьому світу, водночас навчаючи їх про крипто-простір. Ми сподіваємося ще більше зачепити різноманітну аудиторію завдяки Shibu так, як цього не зробила жодна інша монета.

Яка сьогодні ціна Shibu (SHIBU)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -2.60%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів SHIBU знаходиться в обігу?

Обігова кількість SHIBU становить 997446300.6429684, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Shibu?

Орієнтовно існує -- унікальних власників SHIBU у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Shibu?

Ринкова капіталізація становить ₴5544534.73832137696000, що розміщує Shibu на #5392 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують SHIBU сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Shibu?

Недавній рух ціни на рівні -2.60% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.