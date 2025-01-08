Ціна ShibSharks (SHSH)
Поточна ціна ShibSharks (SHSH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.11K USD. Ціна SHSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShibSharks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.21 USD
- зміна ціни ShibSharks протягом дня — -2.70%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShibSharks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShibSharks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ShibSharks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ShibSharks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.70%
|30 днів
|$ 0
|-22.75%
|60 днів
|$ 0
|-20.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShibSharks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-2.70%
+8.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShibSharks is a vibrant project With a team of developers, marketers, and supportive community. At its core, ShibSharks is all about community, governed by its holders. Every decision, from tokenomics to marketing strategies, is carefully discussed.
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