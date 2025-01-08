Сьогоднішня ціна ShibSharks (SHSH)

Поточна ціна ShibSharks (SHSH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.11K USD. Ціна SHSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShibSharks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.21 USD

- зміна ціни ShibSharks протягом дня — -2.70%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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