Токеноміка SHIBONK (SBONK) Дізнайтеся ключову інформацію про SHIBONK (SBONK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SHIBONK (SBONK) SHIBONK plans to bring value and recognition to the often overlooked but highly influential world of internet memes. Memes have a long history of shaping popular culture and how we communicate online, but they have often been treated as lowbrow or ephemeral. SHIBONK aims to change this by creating a token that recognizes and rewards the creators and curators of high-quality memes and by building a vibrant and engaged community of meme enthusiasts. By doing so, we hope to celebrate and elevate the art form of the meme and bring greater recognition and value to the world of internet memes. Офіційний вебсайт: https://shibonkcoin.com/ Купити SBONK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SHIBONK (SBONK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHIBONK (SBONK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 98,45K $ 98,45K $ 98,45K Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 48,09K $ 48,09K $ 48,09K Історичний максимум: $ 14,39 $ 14,39 $ 14,39 Історичний мінімум: $ 0,212475 $ 0,212475 $ 0,212475 Поточна ціна: $ 0,490766 $ 0,490766 $ 0,490766 Дізнайтеся більше про ціну SHIBONK (SBONK)

Токеноміка SHIBONK (SBONK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SHIBONK (SBONK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SBONK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBONK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBONK, досліджуйте ціну токена SBONK в реальному часі!

Прогноз ціни SBONK Хочете знати, куди рухається SBONK? Наша сторінка прогнозу ціни SBONK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SBONK зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!