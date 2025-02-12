Сьогоднішня ціна SHIBONK (SBONK)

Поточна ціна SHIBONK (SBONK) сьогодні становить 0.998103 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHIBONK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.05K USD

- зміна ціни SHIBONK протягом дня — -17.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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