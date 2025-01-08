Сьогоднішня ціна Shibmas (SMAS)

Поточна ціна Shibmas (SMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.88K USD. Ціна SMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.17 USD

- зміна ціни Shibmas протягом дня — -14.87%

- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD

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