Ціна Shibmas (SMAS)
Поточна ціна Shibmas (SMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.88K USD. Ціна SMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibmas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 213.17 USD
- зміна ціни Shibmas протягом дня — -14.87%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibmas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibmas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibmas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibmas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibmas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-14.87%
-5.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas
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