Сьогоднішня ціна SHIBGF (SHIBGF)

Поточна ціна SHIBGF (SHIBGF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBGF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SHIBGF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.86 USD

- зміна ціни SHIBGF протягом дня — -4.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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