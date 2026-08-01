Сьогоднішня ціна Shibeus Maximus

Поточна ціна Shibeus Maximus (SHIBEUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBEUS до USD становить $ 0 за SHIBEUS.

Shibeus Maximus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 801, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SHIBEUS. Протягом останніх 24 годин SHIBEUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBEUS змінився на +2,32% за останню годину та на +7,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shibeus Maximus (SHIBEUS)

Ринкова капіталізація $ 32,80K$ 32,80K $ 32,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,80K$ 32,80K $ 32,80K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shibeus Maximus — $ 32,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIBEUS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,80K.