Сьогоднішня ціна Shibetoshi Nakamoto

Поточна ціна Shibetoshi Nakamoto (BILLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BILLY до USD становить $ 0 за BILLY.

Shibetoshi Nakamoto наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 553, з циркуляційною пропозицією у 959,62M BILLY. Протягом останніх 24 годин BILLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00287462, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BILLY змінився на -0,62% за останню годину та на +0,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

Ринкова капіталізація $ 37,55K$ 37,55K $ 37,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,55K$ 37,55K $ 37,55K Циркуляційне постачання 959,62M 959,62M 959,62M Загальна пропозиція 959 619 807,18743 959 619 807,18743 959 619 807,18743

Поточна ринкова капіталізація Shibetoshi Nakamoto — $ 37,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BILLY — 959,62M, зі загальною пропозицією 959619807.18743. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,55K.