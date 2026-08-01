Сьогоднішня ціна SHIBCAT

Поточна ціна SHIBCAT (SHIBCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 51,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHIBCAT до USD становить $ 0 за SHIBCAT.

SHIBCAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 294 427, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SHIBCAT. Протягом останніх 24 годин SHIBCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHIBCAT змінився на +2,23% за останню годину та на +128,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 48,68K.

Ринкова інформація щодо SHIBCAT (SHIBCAT)

Ринкова капіталізація $ 294,43K$ 294,43K $ 294,43K Обсяг (за 24 год) $ 48,68K$ 48,68K $ 48,68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 294,43K$ 294,43K $ 294,43K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SHIBCAT — $ 294,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 48,68K. Циркуляційна пропозиція SHIBCAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 294,43K.