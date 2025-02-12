Сьогоднішня ціна shibawifhat ($WIF)

Поточна ціна shibawifhat ($WIF) сьогодні становить 0.00010468 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності shibawifhat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.43 USD

- зміна ціни shibawifhat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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