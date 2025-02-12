Ціна shibawifhat ($WIF)
Поточна ціна shibawifhat ($WIF) сьогодні становить 0.00010468 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності shibawifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.43 USD
- зміна ціни shibawifhat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни shibawifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни shibawifhat до USD становила $ -0.0000048161.
За останні 60 днів зміна ціни shibawifhat до USD становила $ -0.0000164724.
За останні 90 днів зміна ціни shibawifhat до USD становила $ -0.00005070407497126094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000048161
|-4.60%
|60 днів
|$ -0.0000164724
|-15.73%
|90 днів
|$ -0.00005070407497126094
|-32.63%
Останній аналіз цін shibawifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WHAT IS $WIF Popular meme Shibawifhat vibes wif frens onchain $WIF Isn't Literally Just A Shiba Wif A Hat; It's A Symbol Of Progress, For Futuristic Transactions, A Beacon For Those Who Think Ahead. It's Clear That The Future Belongs To Those Who Embrace Innovations Like WIF, Transcending Boundaries & Paving A New Era In Finance And Technology. TAKING OVER THE SPACE WIF $WIF $WIF will take over the meme space by surprise. Was stealth launched and LP burnt with a renounced contract. WIF knowledge will blow away even the most prominent scholars.
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