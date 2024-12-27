Сьогоднішня ціна Shibaverse (VERSE)

Поточна ціна Shibaverse (VERSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 213.21K USD. Ціна VERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.50 USD

- зміна ціни Shibaverse протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 807.00M USD

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