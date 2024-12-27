Ціна Shibaverse (VERSE)
Поточна ціна Shibaverse (VERSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 213.21K USD. Ціна VERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.50 USD
- зміна ціни Shibaverse протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 807.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibaverse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibaverse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibaverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+34.41%
|60 днів
|$ 0
|+126.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+7.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shibaverse is a social, NFT and Educational Metaverse for Shiba community and blockchain enthusiasts - featured with play2earn game elements, virtual walks, marketplace and interactive educational tracks.
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