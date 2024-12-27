Сьогоднішня ціна Shibavax (SHIBX)

Поточна ціна Shibavax (SHIBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.74K USD. Ціна SHIBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibavax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06 USD

- зміна ціни Shibavax протягом дня — +1.90%

- циркуляційна пропозиція – 9.69B USD

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