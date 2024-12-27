Ціна Shibavax (SHIBX)
Поточна ціна Shibavax (SHIBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.74K USD. Ціна SHIBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibavax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.06 USD
- зміна ціни Shibavax протягом дня — +1.90%
- циркуляційна пропозиція – 9.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibavax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibavax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibavax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibavax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.90%
|30 днів
|$ 0
|-22.14%
|60 днів
|$ 0
|-28.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibavax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
+1.90%
-5.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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