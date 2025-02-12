Сьогоднішня ціна Shibasso (SHIBASSO)

Поточна ціна Shibasso (SHIBASSO) сьогодні становить 0.00000185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBASSO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibasso:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.04 USD

- зміна ціни Shibasso протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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