Ціна Shibasso (SHIBASSO)
Поточна ціна Shibasso (SHIBASSO) сьогодні становить 0.00000185 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBASSO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibasso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.04 USD
- зміна ціни Shibasso протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibasso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibasso до USD становила $ -0.0000001208.
За останні 60 днів зміна ціни Shibasso до USD становила $ -0.0000005807.
За останні 90 днів зміна ціни Shibasso до USD становила $ -0.000003886021039541689.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0000001208
|-6.52%
|60 днів
|$ -0.0000005807
|-31.39%
|90 днів
|$ -0.000003886021039541689
|-67.74%
Останній аналіз цін Shibasso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.38%
-2.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shibasso is a good boy, a fren. He is a dank meme painter by day, and a dreamer by night. He loves his frens and his frens love his memes. He knows that if you believe in yourslef, you can make anything a meme. With help from his frens, Shibasso achieves any goal he sets his mind to. in 2024 shibasso set a new goal, to create the dankest meme the world had ever seen. in 2024, shibasso created $shibasso.
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|1 SHIBASSO до USD
$0.00000185
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RM0.000008251
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₺0.000066748
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¥0.000284086
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₽0.000178525
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₹0.0001605985
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