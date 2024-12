Що таке Shibashootout ( $SHIBASHOOT)

ShibaShootout is a fast-paced, Web3 play-to-earn (P2E) game, featuring exciting shooting mechanics. Built on the Ethereum blockchain, ShibaShootout provides players with an engaging environment to earn rewards through in-game actions and skill-based challenges. Currently in beta, the game offers a unique blend of blockchain gaming and decentralized finance (DeFi) mechanisms, allowing players to utilize $SHIBASHOOT tokens for in-game purchases and rewards. Token Utility: $SHIBASHOOT serves as the primary utility token within the ShibaShootout ecosystem, allowing players to earn, buy, and stake tokens for various in-game advantages.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Shibashootout ($SHIBASHOOT) Офіційний вебсайт