Ціна Shibashootout ($SHIBASHOOT)
Поточна ціна Shibashootout ($SHIBASHOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 310.93K USD. Ціна $SHIBASHOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibashootout:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.84K USD
- зміна ціни Shibashootout протягом дня — -32.27%
- циркуляційна пропозиція – 2.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibashootout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibashootout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibashootout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibashootout до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32.27%
|30 днів
|$ 0
|-96.11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibashootout: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.81%
-32.27%
-33.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShibaShootout is a fast-paced, Web3 play-to-earn (P2E) game, featuring exciting shooting mechanics. Built on the Ethereum blockchain, ShibaShootout provides players with an engaging environment to earn rewards through in-game actions and skill-based challenges. Currently in beta, the game offers a unique blend of blockchain gaming and decentralized finance (DeFi) mechanisms, allowing players to utilize $SHIBASHOOT tokens for in-game purchases and rewards. Token Utility: $SHIBASHOOT serves as the primary utility token within the ShibaShootout ecosystem, allowing players to earn, buy, and stake tokens for various in-game advantages.
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