Сьогоднішня ціна Shibashootout ($SHIBASHOOT)

Поточна ціна Shibashootout ($SHIBASHOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 310.93K USD. Ціна $SHIBASHOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibashootout:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.84K USD

- зміна ціни Shibashootout протягом дня — -32.27%

- циркуляційна пропозиція – 2.20B USD

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