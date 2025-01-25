Ціна Shibarium Wrapped BONE (WBONE)
Поточна ціна Shibarium Wrapped BONE (WBONE) сьогодні становить 0.418768 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibarium Wrapped BONE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.45K USD
- зміна ціни Shibarium Wrapped BONE протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibarium Wrapped BONE до USD становила $ +0.00312133.
За останні 30 днів зміна ціни Shibarium Wrapped BONE до USD становила $ -0.1701440983.
За останні 60 днів зміна ціни Shibarium Wrapped BONE до USD становила $ -0.1605084979.
За останні 90 днів зміна ціни Shibarium Wrapped BONE до USD становила $ -0.06078599552203065.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00312133
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.1701440983
|-40.62%
|60 днів
|$ -0.1605084979
|-38.32%
|90 днів
|$ -0.06078599552203065
|-12.67%
Останній аналіз цін Shibarium Wrapped BONE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.75%
-43.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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