Сьогоднішня ціна Shibarium Wrapped BONE (WBONE)

Поточна ціна Shibarium Wrapped BONE (WBONE) сьогодні становить 0.418768 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibarium Wrapped BONE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.45K USD

- зміна ціни Shibarium Wrapped BONE протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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