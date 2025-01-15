Ціна ShibaPoconk (CONK)
Поточна ціна ShibaPoconk (CONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.33K USD. Ціна CONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShibaPoconk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 270.27 USD
- зміна ціни ShibaPoconk протягом дня — +12.92%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
Отримуйте оновлення цін CONK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CONK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShibaPoconk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShibaPoconk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ShibaPoconk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ShibaPoconk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.92%
|30 днів
|$ 0
|-55.88%
|60 днів
|$ 0
|-59.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShibaPoconk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.13%
+12.92%
+17.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event. During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success. The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life. With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people. From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CONK до AUD
A$--
|1 CONK до GBP
￡--
|1 CONK до EUR
€--
|1 CONK до USD
$--
|1 CONK до MYR
RM--
|1 CONK до TRY
₺--
|1 CONK до JPY
¥--
|1 CONK до RUB
₽--
|1 CONK до INR
₹--
|1 CONK до IDR
Rp--
|1 CONK до PHP
₱--
|1 CONK до EGP
￡E.--
|1 CONK до BRL
R$--
|1 CONK до CAD
C$--
|1 CONK до BDT
৳--
|1 CONK до NGN
₦--
|1 CONK до UAH
₴--
|1 CONK до VES
Bs--
|1 CONK до PKR
Rs--
|1 CONK до KZT
₸--
|1 CONK до THB
฿--
|1 CONK до TWD
NT$--
|1 CONK до CHF
Fr--
|1 CONK до HKD
HK$--
|1 CONK до MAD
.د.م--