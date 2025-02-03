Ціна ShibaNFT (SHIBANFT)
Поточна ціна ShibaNFT (SHIBANFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBANFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShibaNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.37 USD
- зміна ціни ShibaNFT протягом дня — -55.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShibaNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShibaNFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ShibaNFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ShibaNFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-55.55%
|30 днів
|$ 0
|-46.66%
|60 днів
|$ 0
|-78.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShibaNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-55.55%
-32.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A smart NFT project running on the XRPLEDGER. Combining online design with a charitable connection. Our NFTs will be minted and sold on our website through a custom made minting and marketplace.
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