Сьогоднішня ціна Shibana (BANA)

Поточна ціна Shibana (BANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.03 USD

- зміна ціни Shibana протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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