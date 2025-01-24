Сьогоднішня ціна Shibaken Finance (SHIBAKEN)

Поточна ціна Shibaken Finance (SHIBAKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBAKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shibaken Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 712.93 USD

- зміна ціни Shibaken Finance протягом дня — +2.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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