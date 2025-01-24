Ціна Shibaken Finance (SHIBAKEN)
Поточна ціна Shibaken Finance (SHIBAKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHIBAKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shibaken Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 712.93 USD
- зміна ціни Shibaken Finance протягом дня — +2.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shibaken Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shibaken Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shibaken Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shibaken Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.11%
|30 днів
|$ 0
|-0.59%
|60 днів
|$ 0
|-6.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shibaken Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.11%
-55.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Shibaken is a community-first decentralized finance platform; developing tokens within incentivized ecosystems of trade. Finding unique solutions to practical problems, we are experts at developing meta-level use cases for our tokens; like biodiversity protection, or securing public stakeholder interest through asset tokenization. We specialize in serving communities requiring investments in food, energy and water security. SHIBAK is the primary ecosystem token and is deflationary, with a unique “wildfire” token burn, and a 2% auto-distribution to holders. Other developments include a cross-chain bridge, yield farm, staking platform, and a swap platform to help holders of failed tokens recover their losses. Our first "next tier" token called Shibaken Bomb (sBOMB) introduces a simple gaming function to reward holders and automates funding for continuous development and charitable giving."
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