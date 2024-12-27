Ціна ShibaDoge (SHIBDOGE)
Поточна ціна ShibaDoge (SHIBDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.30M USD. Ціна SHIBDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShibaDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33K USD
- зміна ціни ShibaDoge протягом дня — +2.07%
- циркуляційна пропозиція – 113,473,842,222.85T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShibaDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShibaDoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ShibaDoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ShibaDoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.07%
|30 днів
|$ 0
|-9.90%
|60 днів
|$ 0
|-15.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShibaDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+2.07%
+2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first community driven token created by Shiba & Dogecoin whales coming together for the greater good of both communities
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