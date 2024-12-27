Сьогоднішня ціна ShibaDoge (SHIBDOGE)

Поточна ціна ShibaDoge (SHIBDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.30M USD. Ціна SHIBDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ShibaDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33K USD

- зміна ціни ShibaDoge протягом дня — +2.07%

- циркуляційна пропозиція – 113,473,842,222.85T USD

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