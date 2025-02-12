Ціна ShibaCorgi (SHICO)
Поточна ціна ShibaCorgi (SHICO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHICO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ShibaCorgi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни ShibaCorgi протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ShibaCorgi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ShibaCorgi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ShibaCorgi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ShibaCorgi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.78%
|30 днів
|$ 0
|-8.40%
|60 днів
|$ 0
|-18.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ShibaCorgi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-3.78%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ShibaCorgi is a MEME token inspired by Shiba INU and DOGE. ShiCo has 4% tax on each transaction which 2% goes to holders and 2% will be burned instantly.
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