Інформація щодо ціни ShibaCoin (SHIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,02% Зміна ціни (1 дн.) +8,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,55%

Актуальна ціна ShibaCoin (SHIC) становить --. За останні 24 години SHIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHIC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHIC змінився на -1,02% за останню годину, +8,41% за 24 години та на -1,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ShibaCoin (SHIC)

Ринкова капіталізація $ 1,09M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,09M Циркуляційне постачання 94,44B Загальна пропозиція 94 437 375 000,0

Поточна ринкова капіталізація ShibaCoin — $ 1,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHIC — 94,44B, зі загальною пропозицією 94437375000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,09M.